Elon Musk conecta Amazônia à internet 4 meses depois

O ministro Fábio Faria (Comunicações) foi à Amazônia inaugurar uma obra que não se vê: a conexão à internet das escolas da região por meio da Starlink, prometida pelo empresário sul-africano Elon Musk. A surpresa das crianças com a novidade só não foi maior do que a com a velocidade do cumprimento da promessa. Foram quatro meses entre a visita de Musk ao Brasil, articulada por Faria, e a videochamada desta sexta (23) entre o empresário e estudantes usando a internet Starlink.

“Espero que vocês estejam gostando do sinal da internet”, disse Elon Musk ao conversar com as crianças pela tecnologia que ele criou.

Fábio Faria estava visivelmente emocionado e disse estar muito feliz de cumprir a promessa. “As crianças são o futuro do nosso país”, disse.

A presidente e chefe de operações da SpaceX, Gwynne Shotwell veio pessoalmente explicar às crianças o funcionamento do sistema Starlink.

Por Diário do Poder