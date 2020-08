Elmison Bezerra é empossado como o mais novo vereador de Manaus

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) empossou nesta quarta-feira (5), o advogado Elmison Rosa Bezerra (PMN), como o mais novo vereador da Casa Legislativa. O parlamentar assumiu a vaga deixada por Dr. Daniel Vasconcelos (PSC), que estava no cargo desde abril, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

A cerimônia de posse foi dirigida pelo presidente em exercício do Poder Legislativo municipal, vereador Hiran Nicolau (PSD), e realizada no gabinete da presidência.

Natural de Manaus, Elmison Bezerra tem 38 anos e entrou na política em 2016, quando concorreu nas eleições municipais e terminou o pleito como terceiro suplente.

Acompanhado de correligionários, entre eles o presidente do Partido da Mobilização Nacional (PMN), Orsine Júnior, o vereador utilizou a palavra na sessão plenária para agradecer ao presidente da CMM, vereador Joelson Silva (Patriota), e aos demais parlamentares pela receptividade.

Elmison Bezerra disse que irá aproveitar o tempo que tem de mandato para fiscalizar, cobrar e acompanhar as ações do Poder Executivo, principalmente, as relacionadas à infraestrutura de Manaus.

“É um período curto, mas quero dizer que as portas do nosso gabinete estarão abertas à população, que poderá ser recebida assim que o acesso ao público externo for liberado. Estaremos nas ruas para cumprir o papel de fiscalizador e, principalmente, ouvir as pessoas”, disse o vereador empossado.

Com a chegada de Elmison Rosa Bezerra, a Câmara de Manaus passa a ocupar, ao lado do Partido da Social Democracia (PSDB), as duas maiores bancadas da Casa, com cinco vereadores cada.

*Com informações da assessoria

