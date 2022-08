Eleitores de Bela Vista do Maranhão testam nova urna eletrônica

MARANHÃO — Os 10.338 eleitores da cidade de Bela Vista do Maranhão, a 241 km de São Luís, estão testando, neste domingo (21), a nova urna eletrônica que será usada nas eleições deste ano no país. Com a participação de 11 colégios eleitorais, a eleição simulada no município testa vários dados num ambiente simulado ao real do dia da votação, só que com candidatos fictícios.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), Gualter Gonçalves, a nova urna eletrônica em comparação ao velho modelo tem vida útil mais longa, o que diminui custos de manutenção. Ele diz que o novo modelo, entre suas modificações, preza pela acessibilidade.

“Nessa eleição propriamente dita a maior inovação é a nova urna eletrônica. Nós estamos com foco neste teste na nova urna eletrônica vendo como vai ser este comportamento do mesário com essa interação com essa nova urna, do próprio eleitor com a nova urna e também em relação ao software, já que houve algumas modificações do software, principalmente no sentido de melhorar as questões relacionadas a acessibilidade”, afirma Gualter Gonçalves.

O segurança Naldo Antônio Silva Sousa, de 24 anos, que é morador da cidade, disse que participar da eleição simulada foi gratificante porque deu notoriedade para Bela Vista do Maranhão.

“Porque além de testar a nova urna eletrônica, evidencia a cidade de Bela Vista como sendo a primeira com uma eleição simulada”, ressalta o segurança Naldo Antônio Silva Sousa.

Ele acrescenta que a testagem da nova urna também foi um exercício para as eleições deste ano. “Vai ajudar porque a gente já está fazendo um teste e com este simulado no dia da eleição a gente está mais preparado para votar nos candidatos que escolhermos”.

Por volta das 12h, a eleição simulada que ocorreu no município, neste domingo, foi encerrada. De acordo com dados do TRE, 700 eleitores compareceram às urnas, o que equivale a um percentual de 7%.

Por G1