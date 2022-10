Eleições tem 401 urnas substituídas em todo o Brasil; no AM foram 7

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na manhã deste domingo (2), às 9h30, o primeiro boletim de ocorrência deste primeiro turno das Eleições Gerais de 2022, com informações sobre a substituição de urnas.

Até o momento, foram substituídas 401 urnas, ou 0,07% do total. Em nenhuma seção foi necessária votação manual. No Amazonas foram 7 substituídas, sendo 2 na capital e 5 no interior, nas cidades de Barcelos, Manicoré, Boca do Acre e Iranduba.

Mais de 156 milhões de eleitores participam deste primeiro turno das Eleições 2022. Ao todo, foram preparadas 472.075 urnas para votação e outras 105.050 ficam de contingência.

1º Boletim

Por Assessoria/TSE