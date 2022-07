Eleições: convenções partidárias começam nesta quarta-feira

BRASÍLIA — O período para partidos políticos realizarem as convenções partidárias começa nesta quarta-feira (20) e vai até 15 de agosto. Nesses eventos, as legendas definem os nomes que vão concorrer a um dos cinco cargos em disputa em 2022.

Os cargos serão: Deputado estadual; Deputado federal; Senador; Governador e Presidente da República. A primeira convenção entre os partidos que têm pré-candidatos à Presidência é a do PDT, que confirmou o nome de Ciro Gomes, em Brasília.

A convenção do PL para oficializar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição está marcada para domingo (24), no Rio de Janeiro. Já o PT fará um evento nesta quinta-feira (21), em São Paulo, mas não deve contar com a participação do ex-presidente Lula.