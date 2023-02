DPE-AM abre processo seletivo para preenchimento de 20 vagas de estágio em Direito

MANAUS — Inicia nesta segunda-feira, 13, o período de inscrições para o Programa de Estágio de graduação em Direito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). Neste edital, serão disponibilizadas 20 vagas de estágio e formação de cadastro reserva, para a capital, com bolsa-auxílio no valor de R$ 879 e vale-transporte (R$167,20).

De acordo com a Escola Superior da Defensoria (Esudpam), responsável pelo processo seletivo, os interessados em participar do certame devem preencher o formulário no link https://forms.gle/NzxQijpGxBoG33wR6 e entregar 1kg de alimento não-perecível na sede da escola, na rua 24 de maio, 321, Centro, entre os dias 06 a 10 de março, das 8h às 14h. As inscrições encerram no dia 28 deste mês.

A Esudpam informa que podem se inscrever os candidatos que estejam cursando os três últimos anos ou semestres equivalentes do curso superior. Ou seja, no ato da admissão, os candidatos classificados devem estar cursando, no mínimo, o 5º período.

A prova será realizada no dia 19 de março, das 8h às 12h, em local a ser divulgado posteriormente. A avaliação será composta de 50 questões de conhecimentos específicos (questões objetivas) e duas questões subjetivas. Para conferir o edital completo, acesse o site defensoria.am.def.br.

O PSE se destina ao preenchimento das vagas de estágio que surgirem em Manaus e terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos, a critério da DPE-AM.

Sobre a Defensoria

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) é uma instituição pública, que tem como função oferecer, de forma integral e gratuita, assistência e orientação jurídica às pessoas que não possuem condições financeiras de pagar as despesas desses serviços. A instituição promove a defesa dos direitos humanos, direitos individuais e coletivos e de grupos em situação vulnerável.

Atualmente, os serviços da DPE-AM estão ao alcance de 54 municípios, por meio de seus 12 polos e unidades descentralizadas, com estrutura própria e equipe permanente.

Em 2023, a DPE-AM vai continuar o projeto de interiorização com a inauguração de mais sedes na Região Metropolitana de Manaus (RMM) e outras Unidades Descentralizadas do Interior (UDI’s). A depender das condições orçamentárias, a instituição também deve inaugurar o Polo do Juruá, com sede em Eirunepé, alcançando ainda os municípios de Carauari, Guajará, Ipixuna, Itamarati e Envira.