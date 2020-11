Dona Rosa, mãe de David Almeida, morre aos 84 anos

A mãe do candidato a prefeito de Manaus David Almeida, Raimunda Rosa Pereira de Almeida, faleceu no início da tarde deste sábado (28), por parada cardíaca.

Dona Rosa, como era mais conhecida, estava internada no hospital Adventista de Manaus, Zona Sul, há pouco mais de duas semanas, após ter contraído a Covid.

Natural do Estado do Pará, nascida no dia 31 de junho, de 1956, Dona Rosa se casou e formou família em Manaus, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul.

Mãe de sete filhos, entre eles o candidato a prefeito de Manaus David Almeida, dona Rosa era uma senhora muito ativa na igreja Adventista e nas atividades esportivas.

O funeral de Dona Rosa será realizado na Igreja Adventista do Morro da Liberdade assim que o corpo for liberado.

