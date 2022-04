Dona do TikTok tenta dominar metaverso na Ásia

A empresa de tecnologia chinesa é a única do país a ter adquirido um hardware de realidade estendida. — FOTO: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

NOVA YORK, EUA (FORBES) — Enquanto a Meta, conglomerado norte-americano de tecnologia e mídia social responsável pelo Facebook, vem tentando dominar o espaço chamado metaverso no Ocidente, a ByteDance, empresa chinesa de tecnologia da Internet dona do TikTok, tenta o mesmo no Oriente.

A gigante oriental, sediada em Pequim, está elaborando uma linha de hardware, conteúdo, software e plataforma parecida com a desenvolvida pela empresa de Mark Zuckerberg.

A companhia dona da plataforma TiktTok obteve US$ 58 milhões, cerca de R$ 288 milhões na cotação atual, em receitas no ano passado.

Contudo, em um ambiente emergente como o metaverso, investimentos podem ser arriscados. Afinal, em 2021, a Meta perdeu US$ 10 bilhões, quase R$ 50 bilhões, relacionados a investimentos no metaverso, culminando na descida de preço de suas ações.

Hardware semelhante

Em 2014, a Meta comprou a fabricante de fone de ouvido de realidade virtual Oculus, que agora se chama Quest, por US$ 2 bilhões, cerca de R$ 10 milhões.

Em agosto de 2021, a ByteDance adquiriu a fabricante chinesa de fones de ouvido VR Pico por cerca de US$ 1,4 bilhão, quase R$ 7 bilhões.

Desse modo, a empresa de tecnologia chinesa é a única a ter feito uma aquisição definitiva de hardware XR (sigla em inglês para o termo Extended Reality, que significa Realidade Estendida).