Dois militares morrem em queda de avião da FAB, em Santa Catarina

O cadete Sérgio Branquinho Junior, 22 anos, e o capitão Rodrigo Alves da Silva, que estavam no T-25 da Força Aérea Brasileira (FAB), e faziam um voo de instrução, que desapareceu na sexta-feira (04), na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, foram encontrados carbonizados, na manhã deste sábado (05) em uma área de mata na cidade de Canelinha (SC). A FAB emitiu nota lamentando a ocorrência e informou que os tripulantes realizavam um voo de treinamento.

“A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar o falecimento dos dois militares que estavam a bordo da aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) – acidentada na tarde desta sexta-feira (04/11) em Santa Catarina e localizada no final da manhã de sábado (05/11). Os tripulantes realizavam um voo de treinamento”, diz nota.

O avião T-25 da FAB que caiu na Grande Florianópolis (SC) decolou da Academia da Força Aérea (AFA) em Pirassununga (SP), na tarde de sexta-feira (4). A aeronave foi encontrada destruída por volta das 12h deste sábado (5) em uma área de mata de Canelinha, na Grande Florianópolis, com dois corpos carbonizados. Um sinal de fumaça e luzes teriam sido vistos sexta-feira na região.

A prefeita de Japeri (RJ), Fernanda Ontiveros, nas redes sociais lamentou a morte do capitão Rodrigo. “Com imenso pesar que recebo a notícia do falecimento do Capitão Rodrigo Alves da Silva, da Força Aérea Brasileira. Capitão Rodrigo era filho de nossa cidade, foi aluno da E.M. Ary Schiavo e grande orgulho para sua família e amigos de Japeri. Infelizmente o avião da força aérea que ele pilotava em companhia de outro militar, desapereceu na tarde de ontem em Santa Catarina. O avião foi localizado na tarde de hoje e foram confirmadas as duas mortes. Meus profundos sentimentos a família e amigos do Capitão Rodrigo neste momento tão triste!”, escreveu no Facebook.

