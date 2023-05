Detran-AM realiza mais de 200 autuações durante o fim de semana e feriado

O Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), por meio de sua equipe de fiscalização, realizou 205 autuações durante o fim de semana e feriado, entre a sexta-feira (28/04) e a segunda-feira (1º/05).

Entre as autuações, foram 34 por dirigir veículo sem ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 27 por dirigir sob a influência de álcool e 27 por permitir a condução do veículo ser feita por pessoa sem CNH.

As fiscalizações ocorreram em pontos estratégicos da capital e durante o retorno do feriado na rodovia AM-070 (Manoel Urbano), com a finalidade de aumentar a segurança viária dos condutores e pedestres, além de inibir as infrações de trânsito e, também, verificar as condições dos veículos.

A equipe de fiscalização do Detran Amazonas atuou, também, na conscientização dos condutores para que os mesmos usem os equipamentos de segurança corretos e alertou, também, sobre os efeitos da combinação entre álcool e direção.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração por dirigir veículo sem ter CNH é considerada gravíssima, com fator multiplicador de três vezes, totalizando o valor da multa em R$ 880,41. Permitir que outra pessoa sem ter CNH conduza o veículo resulta em perda de sete pontos, de responsabilidade do proprietário do automóvel.

Ainda de acordo com o CTB dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, é também considerada uma infração gravíssima, com fator multiplicador dez vezes, no valor de R$ 2.934,70, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.