Detran-AM inaugura nova unidade no Shopping Manaus ViaNorte

Um novo espaço de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) foi inaugurado, nesta semana, no Shopping Manaus ViaNorte, com o objetivo de ampliar os acessos diários e serviços para a população da Zona Norte da cidade.

A nova unidade fica localizada no Piso Garagem 2, próximo ao elevador, e é bem mais ampla do que a anterior. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Com a mudança, o público terá acesso a todos os serviços para emissão, renovação, troca de categoria e atualizações de dados pessoais na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os serviços ainda incluem emissão de taxas, pagamentos de multas de trânsito e atendimento exclusivo aos despachantes.

Para reforçar o atendimento, também houve um aumento de 40% na quantidade de colaboradores. “O Shopping Manaus ViaNorte está sempre buscando melhorias e novos serviços para oferecer aos clientes, funcionários e lojistas. A nova unidade do Detran é ampla, confortável e garante um atendimento eficiente à população, que busca os serviços do órgão na Zona Norte da cidade”, declarou a gerente de marketing do centro de compras, Natália Zerbini.

Para mais informações, requerer entregas de CNH e outros serviços, os interessados devem acessar o site do Detran ou ligar no contato: (92) 3643-0027.

👉 Com informações da assessoria