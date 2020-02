Detran-AM flagrou 277 motoristas embriagados no Carnaval

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou, entre sexta-feira (21/02) e a noite da última quarta-feira (26/02), 277 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool em Manaus e na Região Metropolitana da capital. Ações educativas do órgão alcançaram, aproximadamente, 200 mil pessoas em blocos, bandas e no Sambódromo. A fiscalização faz parte da estratégia do Governo do Amazonas para a promoção de um trânsito seguro. Quatro motoristas foram presos por embriaguez ao volante.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (27/02) durante balanço da operação Carnaval da Paz 2020, realizado pelos órgãos de segurança, com a presença do secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates, da delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Danízio Valente, e do diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

O número de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool, em 2020, cresceu 20,43% em relação ao Carnaval de 2019, quando 230 motoristas alcoolizados foram flagrados ao volante. Neste ano, o Detran-AM realizou 6.929 testes de alcoolemia, um crescimento de 169% em relação do mesmo período do ano passado quando foram realizados 2.575 testes. As ações fiscalização ocorreram em diversas zonas da capital, com ênfase em locais com grande aglomeração de pessoas. Na quarta-feira (26/02), a operação foi reforçada nas estradas e saídas da capital.

