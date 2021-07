Detran-AM encerra a entrega de CNH por drive-thru

Desde a terça-feira (20), a entrega física da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no sistema drive-thru, na sede antiga do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), foi suspensa. A baixa procura pelo serviço motivou a decisão. Com o encerramento da modalidade, o Detran Amazonas acabou ampliando as vagas para entrega do documento tanto na sede quanto nos Postos Descentralizados (PADs).

A entrega da CNH por meio do drive-trhu começou em março deste ano, para dar vazão a mais de 19 mil habilitações represadas no órgão por causa da suspensão das atividades presenciais devido à pandemia de Covid-19.

O drive-thru chegou a disponibilizar mais de 250 vagas por dia nos primeiros meses. Com a normalização dos atendimentos, as pessoas deixaram de procurar o agendamento deste serviço ao ponto de, nos primeiros 15 dias de julho, quase nenhuma das mais de 120 vagas colocadas à disposição do usuário ser preenchida.

“Nesses quatro meses de drive-thru nós ofertamos 22.786 vagas para os usuários receberem suas CNHs. Com a volta da entrega nos nossos Postos Descentralizados, essa procura caiu. Por isso, resolvemos suspender o serviço e colocar a mão de obra alocada para isso nos atendimentos nos nossos postos”, explicou Amurinê Tomaz, diretor técnico do Detran Amazonas.

Nesses quatro meses, 21.239 carteiras de habilitação foram entregues no sistema drive-thru.

Novos agendamentos

Com o encerramento do drive-thru, o número de vagas para a entrega da CNH na sede saltou de 72 para 360 agendamentos disponíveis por dia, isso apenas para os usuários comuns. Para os despachantes, foram abertas mais 72 vagas por dia na sede do Detran.

Nos demais PADs, a disponibilidade de vagas também foi aumentada: no Shopping Cidade Leste, as vagas diárias saltaram para 144 agendamentos; no Shopping Parque 10 Mall, para 60 vagas; no Shopping Ponta Negra, para 124 vagas; e, no Shopping Via Norte, as vagas chegam a 72/dia.

“Percebemos que o processo de procura pelo recebimento da CNH praticamente se normalizou em todos nossos postos. Agora é importante a consciência do usuário em não faltar ao agendamento ou, se for faltar, cancelar o atendimento para possibilitar a oportunidade para outro usuário”, explicou Gilberto Silva, gerente de habilitações do Detran-AM.

Para receber a Carteira Nacional de Habilitação é necessário agendamento no site Detran-AM (www.detran.am.gov.br), na aba Pessoa Física. O usuário ainda possui a opção de usar o documento digital, caso ainda não tenha recebido o documento físico. O passo a passo de como utilizar a Carteira Digital de Trânsito está disponível no site do Detran Amazonas.

*Com informações da assessoria

