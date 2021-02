Vítima de complicações da Covid-19, morreu neste domingo (14), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), desembargador Aristóteles Lima Thury.

No dia 2 de janeiro, Aristóteles Thury foi diagnosticado com a doença e internado em um hospital particular de Manaus, depois foi transferido para uma UTI do Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde faleceu hoje pela manhã.