A âncora de um navio pode ter enganchado, arrastado e rasgado um oleoduto subaquático que derramou dezenas de milhares de galões de petróleo bruto no oceano ao largo do sul da Califórnia, de acordo com investigadores federais que também descobriram que o proprietário do oleoduto não fechou rapidamente para baixo operações após um sistema de segurança alertado para um possível derramamento. As informações são da CBS News.

