Deputados repudiam agressão do prefeito de Borba contra Roberto Cidade

Os 23 deputados estaduais do Amazonas divulgaram nesta sexta-feira (2) nota de solidariedade manifestando apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), que foi agredido pelo prefeito do município de Borba, Simão Peixoto, durante visita feita pelo parlamentar integrando comitiva do governador Wilson Lima.

Encabeçada pelo vice-presidente da Casa, deputado Carlinhos Bessa (PV), com a assinatura de todos os outros 22 parlamentares, a nota reforça o repúdio a todos os tipos de violência, especialmente “os que comprometem a natureza do estado democrático de direito”.

Os parlamentares também pedem que o ato de violência seja apurado pelas autoridades policiais e “o responsável punido com o rigor da lei”.

“Como representantes do povo não podemos compactuar com o que aconteceu. A democracia pressupõe debates e até divergências, mas nada, em nenhum momento, justifica agressões ou violência”, afirmou Bessa.

Leia nota na íntegra:

NOTA DE SOLIDARIEDADE

Nós, deputados estaduais do Amazonas, manifestamos total apoio e solidariedade ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Roberto Cidade, covardemente agredido nesta sexta-feira, pelo prefeito do município de Borba, o que merece, veemente, o nosso repúdio.

Reafirmando nosso compromisso com a liberdade e o debate no campo das ideias, condenamos quaisquer tipos de violência, especialmente os que comprometem a natureza do estado democrático de direito.

Reforçamos ainda o pedido para que tal ato seja rapidamente apurado pelas autoridades policiais e o responsável punido pelo rigor da lei.

