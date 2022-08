Deputada do DF sensualiza em campanha por uma vaga na Câmara

BRASÍLIA — Eleita em 2018 para seu primeiro mandato de deputada distrital pelo Novo, e buscando eleição pelo União Brasil para a Câmara dos Deputados, Júlia Lucy recorreu ontem (26) ao humor, à criatividade e à sensualidade, para convencer o eleitorado das redes sociais a divulgar sua candidatura de uma forma polêmica. A parlamentar posou de maiô, em um píer, às margens do Lago Paranoá, em Brasília, e provocou: “Seu amigo já tem federal? Agora tem”.

Ao divulgar mensagens provocantes nas fotos com o número de sua candidatura, no post do Instagram, a parlamentar que tem pautado seu primeiro mandato no parlamento do DF com a preocupação com gastos públicos sensualizou com poses, olhares e frases jocosas. “Só observando se você já mandou para ele. Vamos juntos para a Câmara!”, brinca Júlia Lucy.

Apesar da brincadeira comum ao público das redes sociais, onde as imagens foram publicadas, o texto que acompanha as imagens tem tom mais sério. “Conto com seu apoio para me tornar cada vez mais conhecida. O trabalho sério continua com muita honestidade, garra e amor!”, afirma a candidata, ao pedir votos.

Com mais de 2,2 mil curtidas, a publicação gerou elogios, críticas e mais brincadeiras, nos comentários. “Amiga… Aí é jogo duro pros adversários”, brincou Natália Faustino. “Deveria se preocupar em mostrar seus projetos nas suas campanhas, ao invés de ficar expondo seu corpo na intenção de conseguir votos . Vamos ser mais profissional”, reclamou Jeniffer Oliveira.

Também houve quem compreendesse a estratégia. “A princípio achei estranho, veio julgamentos, mas depois analisei e refleti: vc é uma pessoa normal!! Achei legal a foto!!! Não está vulgar e mostra que políticos são pessoas normais! Não é uma foto que vai tirar sua seriedade na política! Parabéns deputada”, concluiu o perfil da empresa Rica e Chic, que vende acessórios femininos e semijoias.

A publicação foi apagada na manhã de sábado, enquanto a reportagem era escrita.

Por Diário do Poder