Deputada afirma que Janja, ao contrário da antecessora, ‘só quer aparecer’

A deputada Bia Kicis (PL-DF) afirmou que Janja “só quer aparecer” e, mais que isso, “aparecer por aparecer”, ao fazer um paralelo com as atitudes de Michelle Bolsonaro. A deputada afirmou ao Diário do Poder, em entrevista inédita, que “não tem como não comparar” a mulher de Lula à ex-primeira-dama, que “se pautou pela discrição, elegância e pelo trabalho social”. Criticou Janja por “sambar na cara do povo no Carnaval, na Bahia” enquanto eram contados cadáveres no litoral paulista.

Bia Kicis não vê como comparar a postura de Janja com a da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Atitude lastimável

Bia Kicis definiu a folia de Janja no Carnaval como “lastimável” e que a atitude “chocou a população brasileira”.

“Deus!, que a gente fez para merecer isso?’”, desabafou a deputada.

Kicis destacou o trabalho de Michelle com vulneráveis, surdos e raros: “Ela não queria aparecer. Aparecia por causa do seu trabalho”.

A atual primeira-dama, que adora holofotes, ganhou cargo e até gabinete no Palácio do Planalto, o que também tem sido criticado pela oposição.