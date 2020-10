Depois da UEA e Bolsa Universidade, Amazonino vai criar cursinhos pré-vestibulares

Responsável pela criação do Programa Bolsa Universidade, o candidato a prefeito de Manaus pela coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes (Podemos), informou que vai implantar cursos pré-vestibulares gratuitos nas comunidades de Manaus, como forma de preparar o jovem manauara para o acesso ao ensino superior.

Amazonino criou a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), quando governador, e o Programa Bolsa Universidade, como prefeito de Manaus.

Depois da UEA

A informação foi dada em videoconferência com os moradores do bairro Armando Mendes, zona leste, na noite da última sexta-feira (16/10). O encontro contou, também, com a presença do candidato a vice na chapa de Amazonino, o deputado estadual Wilker Barreto, e seguiu todas as recomendações da Justiça Eleitoral e das autoridades de saúde para a prevenção à Covid-19.

“Eu criei uma universidade de graça para quem não podia pagar”, disse ele, com relação à UEA. “Acho que ajudou muito. Mas eu sei como as coisas funcionam. Muitas vezes, o jovem quer estudar, mas não tem dinheiro para pagar um ônibus, quanto mais chegar na universidade. Não tem dinheiro para pagar um cursinho, comprar livros, apostilas. Isso é uma batalha desigual. Eu vou criar cursos de vestibulares gratuitos para a juventude. É meu dever”, disse.

Tribunas online

Amazonino também anunciou no encontro que, se eleito, vai estender os encontros virtuais em uma tribuna popular on line diretamente da Prefeitura com as comunidades. “O prefeito tem que ouvir a verdade, a realidade dos bairros. E nada melhor que conversar diretamente, assim como estamos conversando com vocês. Saber das dificuldades, dos problemas, e a solução vinda de vocês. Eu não quero administrar sozinho. O prefeito não é dono da verdade. Vamos usar a tecnologia a nosso favor e administrar juntos a nossa cidade”, disse.

Wilker Barreto declarou aos comunitários que Amazonino está no ápice da carreira política, marcado pela experiência que nenhum dos outros postulantes ao cargo de prefeito tem. “O Amazonino é a lucidez da experiência, um professor que atingiu o ápice da carreira. Um cérebro que está o tempo todo pensando, bolando projetos para ajudar seu povo”, disse o candidato a vice-prefeito.

Casa própria

No encontro, a dona de casa Maria Enildete Silva, 57, se emocionou ao relembrar do maior presente que ela ganhou na vida, a casa própria. Ela mora no bairro desde 1987.

“Eu estava grávida de oito meses quando eu fui até ele e pedi a minha casa. Eu morava numa invasão, no bairro Zumbi, quando eu fui em direção dele e ele perguntou o que eu queria. Eu disse que queria uma casa própria. E ele me deu. Para mim, ele é mais que um pai. E tenho certeza que só ele vai olhar por nós, o povo, que sempre foi bem tratado por Amazonino”, disse a moradora.

Redes Sociais

Para acompanhar o candidato Amazonino Mendes nas redes sociais, é só acessar: no Twitter (AmazoninoAM); no Facebook (AmazoninoAMendes); Instagram (amazoninomendes), YouTube (AmazoninoMendes) e pelo “Zap do Negão” (https://bit.ly/35DVMHM – 92.99304-1919).

*Com informações da assessoria



Comentarios