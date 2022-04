Deflagrada Operação Viagem Segura – Feriado de Tiradentes

MANAUS, AM — A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) deflagrou, na manhã de quinta-feira (21/04), a Operação Viagem Segura – Feriado de Tiradentes, nas principais saídas de Manaus. O objetivo da ação é oferecer maior segurança aos passageiros que vão utilizar os serviços de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal, de quinta a domingo (24/04), para acessar outros municípios do estado.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, explicou que a Operação Viagem Segura sempre ocorre em feriados prolongados. O gestor destacou que o reforço na fiscalização se faz necessário em vista do ponto facultativo decretado pelo Governo do Amazonas na sexta-feira (22/04).