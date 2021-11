Defensoria Pública divulga edital de concurso com salário inicial de até R$ 6 mil

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) divulgou o edital do 3º Concurso Público para Provimento de Cargos do Quadro de Servidores Auxiliares da instituição. São ofertadas duas vagas para o cargo de Analista Jurídico e uma para Assistente Técnico Administrativo. Os aprovados vão trabalhar no Polo da DPE-AM no Médio Madeira, cuja sede está instalada em Manicoré.Ma

O salário inicial para Analista Jurídico, que deve ser profissional graduado em Direito, é de R$ 6 mil. Já o de Assistente Técnico, cujo candidato deve ter concluído o Ensino Médio, é R$ 3.531,95. O edital completo está disponível na edição da quarta-feira (24/11) do Diário Oficial Eletrônico da DPE-AM, que pode ser consultada no site www.defensoria.am.def.br/doe-dpeam-2021.

As inscrições para o Concurso começam na segunda-feira (29/11), às 9h, e terminam às 13h do dia 29 de dezembro, no horário de Manaus. Interessados em participar do certame podem se inscrever pelo site www.concursosfcc.com.br. A inscrição para o cargo de nível médio custa R$ 90, e a de nível superior, R$ 110.

Para aqueles que necessitarem, será disponibilizado um posto de inscrição com acesso à Internet, na Sede do Polo da Defensoria Pública em Manicoré, localizado na rua Eduardo Ribeiro, 740, Centro. O espaço vai funcionar de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 14h.

O requerimento de isenção do pagamento de inscrição deve ser efetivado até as 22h59 (horário de Manaus) da sexta-feira (03/12). A aplicação das provas está prevista para acontecer no dia 6 de fevereiro de 2022, em Manicoré.

*Com informações da assessoria

