Defensora Melissa Credie tomou posse hoje como a quarta mulher na presidência da Adepam

Com 34 anos de existência, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do (Adepam) empossa sua quarta mulher presidente. A defensora pública Melissa Credie Borborema assumiu, nesta segunda-feira (13), a presidência da associação para o biênio 2021-2023, substituindo o defensor público Arlindo Gonçalves, que deixa o cargo após dois anos de mandato. A nova gestão da Adepam tem como vice-presidente o defensor público Rafael Monteiro Barbosa.

A cerimônia de posse foi realizada no auditório do prédio-sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), no Aleixo, e contou com a participação do Defensor Público Geral, Ricardo Paiva, e por via digital, da presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), Rivana Ricarte, e dos presidentes das associações de defensores públicos da Bahia, Igor Raphael de Novaes Santos; do Pará, Marcus Vinicius Campos da Silveira Franco e do Acre, Aryne Cunha do Nascimento.

“Associar-se, em qualquer dicionário, significa conectar, ligar, unir e, principalmente se relacionar. Numa representatividade de classe que nasceu antes mesmo da própria lei orgânica estadual da DPE-AM, esse sentimento de reunião já era latente em seu advento. Em 34 anos de existência, a Adepam testemunhou a consagração constitucional da DPE-AM, contribuiu para o seu crescimento institucional no âmbito jurídico nas últimas três décadas e, mais uma vez, renova sua condução ao empossar a 20ª diretoria da Adepam” , disse, em seu discurso, a nova presidente da entidade.

Melissa Credie também ressaltou os princípios que irão nortear a gestão. “Manteremos o compromisso associativo ao aperfeiçoamento e a capacitação dos associados. Assim como apoio as ações da Anadep e demais associações estaduais. Mas, principalmente, iremos direcionar esforços na defesa das prerrogativas da florescente carreira de cada defensor, de cada defensora associado e associada tanto na ativa quanto aposentado”, destacou a nova presidente.

O agora ex-presidente, Arlindo Gonçalvez, quebrou o protocolo e, em tom de agradecimento, fez discurso de improviso, desejando votos de boa gestão à colega defensora. “Nós realmente passamos por momentos complicados na nossa gestão. Quero agradecer a todas e a todos”, disse o defensor, que, de maneira especial, pediu uma homenagem para uma funcionária dedicada. “Peço uma salva de palmas para a nossa secretária, que esteve muito forte em momentos muitas vezes extremamente difíceis”, declarou, em referência à servidora da Adepam, Vanúbia Mendonça.

Quem também proferiu seus votos foi a presidente da Anadep, Rivana Ricarte. “É uma honra para mim estar participando de mais um evento de posse, que é uma consagração da vontade de defensoras e defensores públicos do Amazonas. Eu queria deixar aqui meus votos de muita alegria, que a gente está encerrando os trabalhos nas próximas duas semanas do ano, mas como uma posse numa região que particularmente me é muito cara, eu como defensora pública do Acre, a Defensoria Pública do Amazonas e a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Amazonas com tanta força e com tanta vontade de fazer sempre o melhor nos inspiram muito”, disse a presidente da Anadep, Rivana Ricarte.

Já o Defensor Geral do Estado, Ricardo Paiva, agradeceu à gestão do defensor público Arlindo Gonçalves. “Hoje é um dia de festa, dia de alegria, de renovação. Quero parabenizar o Arlindo pelo trabalho à frente da Adepam nos últimos dois anos, pela parceria, pelo diálogo, sempre mantivemos diálogo aberto e franco, porque é através do diálogo que a gente faz instituições fortes. A Adepam andou muito nesse período. E para minha amiga Melissa, desejo muito sucesso para você, tenho certaza que vai ser período de muita êxito, de alegria, e de muito trabalho”, declarou.

Nova diretoria

Presidente eleita: Melissa Credie Borborema

Melissa Credie Borborema Vice-presidente: Rafael Monteiro Barbosa

Rafael Monteiro Barbosa Secretária: Denise D’Albuquerque Veiga

Denise D’Albuquerque Veiga Tesoureiro: Theo Eduardo Ribeiro Fernandes da Costa

Theo Eduardo Ribeiro Fernandes da Costa Diretor Social: Antônio Cavalcante Júnior

Antônio Cavalcante Júnior Diretor de Assuntos Jurídicos e Prerrogativas: Rafael Lutti

Rafael Lutti Diretor de Assuntos Acadêmicos: João Carlos Bemerguy Camerini

João Carlos Bemerguy Camerini Diretor de Assuntos Legislativos: Maurício Casas Maia

Maurício Casas Maia Diretor de Assuntos Previdenciários: Maria das Graças P. de Freitas

Maria das Graças P. de Freitas Conselho Fiscal e Consultivo: Phâmara de Souza Sicsu; Clovis Roberto Soares Muniz Barreto; Vitor Kikuda.

*Com informações da assessoria