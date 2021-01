Decretado lockdown total em Autazes

O prefeito de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus), Andreson Cavalcante (PSC), decretou na manhã desta quarta-feira, 27, lockdown total no município pelo período de seis dias. A iniciativa se justifica por conta da falta de oxigênio, que está chegando no limite os cilindros em uso, e pelo aumento de casos de infectados.

Há semanas a equipe da Prefeitura de Autazes vem travando uma verdadeira guerra para não deixar faltar oxigênio no município, e sendo flexível com atividades econômicas, para que as famílias possam garantir o sustento. Porém, os casos aumentaram e a falta de oxigênio preocupa a área da saúde, então, a gestão municipal decidiu seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), decretando isolamento social na tentativa de amenizar a disseminação do vírus.

Hoje, Autazes tem 32 pacientes internados no Centro de Referência, o qual tem capacidade apenas para 30 pacientes. Em tratamento domiciliar, são 40 casos, sem mensurar os suspeitos de infecção.

De acordo com o Prefeito Andreson, estão autorizados a funcionar apenas drogarias e supermercados, das 8h às 14h, com toque de recolher 24h. “Tivemos que tomar essa decisão para salvar vidas. Temos a confiança de que o isolamento por cinco dias possa reduzir as infecções pelo Covid 19. O distanciamento agora tornou-se fundamental”.

Vale ressaltar que está suspenso também o transporte de passageiros tanto fluvial quanto terrestre.

*Com informações da assessoria

Comentarios