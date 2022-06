David Almeida vai participar da Maratona do Rio, no final de semana

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, está no Rio de Janeiro onde no próximo domingo, dia 19/6, corre a Maratona do Rio.

O convite para a participação do prefeito na 20ª edição do evento foi oficializado pelo presidente da Federação Estadual Rio de Atletismo (FERAT), Robson Maia.

Na cidade, David Almeida conhece de perto a expertise da organização da tradicional maratona carioca.

Além disso, faz contatos com os principais players e influencers do mundo das corridas, visando a divulgação e, consequente, atração de corredores e turistas para a Maratona de Manaus, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro.

O prefeito viajou com recursos próprios.