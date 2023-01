David Almeida se reúne com TJAM e MPAM e reforça compromisso com a transparência

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo procurador-geral do Município (PGM), Ivson Coêlho, e o titular da Casa Civil, Rafael Bertazzo, se reuniu, na manhã desta segunda-feira, 30/1, com representantes do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), visando ressaltar o compromisso da gestão com a transparência das ações municipais.

“Iniciamos esta semana visitando essas duas importantes instituições do nosso Estado para apresentar um balanço do que já foi realizado e o que estamos planejando para a nossa gestão municipal. Temos a ciência que é fundamental preservar a transparência na administração pública, e encontros como esse só ressalta o nosso compromisso em transformar a realidade da nossa cidade e a vida da nossa população”, enfatizou o prefeito.

A primeira visita do dia aconteceu na sede do MPAM, onde a comitiva da Prefeitura de Manaus conversou com o procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior.

Logo depois, o prefeito David Almeida se reuniu com a presidente do TJAM, a desembargadora Nélia Caminha Jorge, e os desembargadores Joana dos Santos Meirelles, Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques e Cezar Bandeira.

O prefeito de Manaus salientou que 2023 será um ano de transformações para a capital do Amazonas devido às inúmeras obras que irão acontecer em diversas zonas da cidade.

“Estamos planejando um ano histórico para a cidade de Manaus. Já demos a ordem de serviço para a construção dos viadutos Rei Pelé, lá na Bola do Produtor, e do prefeito José Fernandes, na avenida das Torres. Além disso, teremos o parque Gigantes da Floresta, o mirante Lúcia Almeida e a Ilha de São Vicente, o mirante Rosa Almeida, no Encontro das Águas. Tudo isso ainda se junta à construção de 16 novas Unidades de Saúde Básica tipo 4, seis novas Creches, reforma de mais de 50 escolas, entrega de novos Cras e Creas. Com todas essas ações, tenho certeza que Manaus dará um grande salto rumo à modernização dos seus serviços e o grande beneficiário disso tudo é a nossa população”, finalizou.