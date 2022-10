David Almeida reitera apoio ao presidente Bolsonaro e destaca promessas à ZFM

O prefeito de Manaus e presidente estadual do Avante, David Almeida, se reuniu, na noite desta quinta-feira, 13/10, com lideranças pró-Bolsonaro, em casa de eventos localizada no Centro, para reiterar o apoio à reeleição do presidente da República e definir a estratégia que será usada para que o candidato obtenha a vitória no Amazonas.

“Essa reunião é importante, para que possamos definir a estratégia que será usada para que possamos trazer mais votos para o presidente Bolsonaro, conquistando assim, a vitória no Estado. Na eleições de 2018, conseguimos 63% dos votos na capital. A nossa missão é ultrapassar essa marca. O desafio é difícil, mas possível. Vamos trabalhar para conseguir”, destacou Almeida.

Vale ressaltar que nesta semana, o prefeito de Manaus esteve em Brasília (DF), para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, os políticos apararam divergências existentes, principalmente em relação à Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Essa reunião era importante, pois pudemos sentar e resolver um mal-entendido criado por outras pessoas. Tinham dinamitado a nossa relação. Tudo foi colocado à mesa e as arestas foram aparadas. Sou eleitor do presidente Bolsonaro e declarei o meu apoio em 2015, quando ainda era deputado estadual e concedi uma medalha a ele, quando tinha apenas 1,5% de intenção de votos. Ele entendeu o meu posicionamento e tudo foi acertado. Agora, temos a segurança que a Zona Franca de Manaus não será atacada”, afirmou David.

