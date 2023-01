David Almeida participa da posse das novas dirigentes do TJAM

MANAUS — O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta segunda-feira, 2/1, da cerimônia de posse das novas dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), para o biênio 2023-2025, que aconteceu no Teatro Amazonas, localizado no Centro.

Foram empossadas as desembargadoras Nélia Caminha Jorge, como presidente do Judiciário Estadual, e Joana Meirelles, ocupando a vice-presidência. O desembargador Jomar Fernandes, tomou posse como novo corregedor-geral de Justiça do Amazonas.

“Fiz questão de participar desta cerimônia e deixar os meus votos de sucesso para a desembargadora Nélia Caminha Jorge que terá em suas mãos uma grande missão e responsabilidade. Ela é apenas a terceira mulher que irá comandar essa casa tão importante, mas tenho certeza que, graças a sua competência que já é de conhecimento de toda a sociedade, ela terá êxito na missão. O Judiciário do Amazonas não poderia estar sendo comandado por pessoa mais competente. Que Deus a abençoe e que o nosso Estado seja o maior beneficiado da sua gestão”, enfatizou Almeida.

Os novos dirigentes do TJ-AM foram escolhidos, por aclamação, em sessão do Tribunal Pleno, realizada no dia 8 de novembro do ano passado.

Em 131 anos de história do tribunal, esta será a terceira vez que o Poder Judiciário do Amazonas contará com uma mulher no comando da instituição. Também será a primeira vez em que, na mesma gestão, a Presidência e a Vice-Presidência da Corte serão ocupadas por desembargadoras.

Além do prefeito de Manaus, participaram do evento, o governador do Amazonas, Wilson Lima, o vice-governador e ex-chefe da Casa Civil de Manaus, Tadeu de Souza.