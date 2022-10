Como foi antecipado pelo Portal AM News, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) esteve reunido nesta manhã, em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro (PL), onde selaram o apoio político no segundo turno. Em vídeo postado nas redes sociais, David Almeida confirma sua escolha ao lado do chefe do Executivo brasileiro.

