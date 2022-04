David Almeida faz maratona de fiscalização de obras para agilizar entregas

MANAUS, AM — O prefeito de Manaus, David Almeida, aproveitou a segunda-feira (25), para realizar uma série de fiscalizações em obras de recuperação em áreas atingidas por erosões em diversos bairros da capital amazonense. O gestor municipal destacou a importância das ações para garantir qualidade de vida à população e anunciou que, na próxima segunda-feira, 2/5, será entregue o espaço público instalado na rua Manoel Ribeiro, no bairro Mauazinho, zona Sul da cidade.

“Nós estamos recuperando diversas áreas como essa em Manaus, em todas as zonas da nossa cidade. Estamos nos bairros São Raimundo, Cidade Nova, Cidade de Deus, Santa Etelvina e aqui no Mauazinho. Encontramos uma cidade cheia de problemas com relação a essas erosões, que nós estamos resolvendo. Estamos aqui com a nossa equipe de Infraestrutura, todo mundo trabalhando diuturnamente. Aproveitamos que agora o sol saiu, estamos há dois, três dias sem chover, e nós vamos avançar ainda muito mais, para que, nos próximos dias, possamos entregar essa obra, totalmente revitalizada, à população aqui do Mauazinho”, enfatizou Almeida.

Os serviços foram realizados por uma empresa terceirizada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). No total, foram mais de 45 metros de erosão causados por construções irregulares na região que já é geograficamente erosiva. Para impedir que novas ocupações ocorram na área, a Prefeitura de Manaus construiu uma praça com área de lazer para crianças, jovens e adultos no decorrer da via.

Para o titular da Seminf, Renato Júnior, a implantação de espaços de convivência nas áreas que estão sendo recuperadas pela gestão municipal só comprovam a pretensão do prefeito David Almeida de levar para todos os bairros da capital opções de lazer para a população.

“Estamos vendo de perto a necessidade da população manauara e, graças à determinação do prefeito David Almeida, podemos realizar esses serviços que garantem qualidade de vida aos moradores dessas áreas. Vamos manter o mesmo padrão de qualidade nos outros bairros”, afirmou Júnior.

Além do Mauazinho, o prefeito David Almeida ainda vistoriou os serviços realizados no bairro Cidade Nova, no Francisca Mendes e no Grande Vitória.