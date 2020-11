David Almeida divulga carta aberta à população contra onda de fake news

O candidato a prefeito de Manaus David Almeida (Avante) distribuiu uma carta aberta à população manauara, que repudia os constantes ataques que vem sofrendo, por meio de fake news (notícias falsas), que tentam ligar a sua candidatura ao atual governador do Amazonas, Wilson Lima, e ao senador Omar Aziz.

Em seu texto, David diz que muitos dos ataques que vem sofrendo, nas últimas semanas, partem do seu adversário Amazonino Mendes (Podemos), que teria criado um “gabinete do ódio”, composto por meia dúzia de portais e blogs e uma milícia virtual, exclusivamente para atacá-lo. Ele reforça que não responde a processos, que é ficha limpa e que não possui apoio das máquinas da Prefeitura de Manaus, do Governo do Estado, nem de grupos empresariais.

Confira abaixo a íntegra da nota:

