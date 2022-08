David Almeida destaca investimentos no esporte durante abertura da ‘Copa Zico’

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta quinta-feira, 25/8, a abertura oficial da “Copa Zico”, evento esportivo realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ação, que contou com a presença do craque do Flamengo e da seleção brasileira, Zico, aconteceu na arena poliesportiva Amadeu Teixeira, na avenida Constantino Nery, zona Centro-Oeste, e é parte da celebração pelo Dia do Estudante.

Durante a ação, David Almeida enfatizou a felicidade em poder trazer para cidade um ícone do futebol e impulsionar a transversalidade entre o esporte e a educação na formação dos jovens de Manaus.

“É um privilégio, como representante da Prefeitura de Manaus, por meio da Semed, poder receber um evento tão grandioso como esse e que, aqui, a gente possa garimpar talentos e moldar essa juventude a partir do exemplo do Zico que, além de uma lenda do futebol, é um exemplo para o povo brasileiro. Ele nasceu em uma periferia, jogava futebol na rua e tinha um talento que foi descoberto e lapidado, transformado em uma joia preciosa para toda a população brasileira. Estaremos dando essa oportunidade para os alunos da rede municipal. Vamos trabalhar esporte e educação alinhados na formação dessa nova geração”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, destacou que esse é um dos muitos eventos importantes que a prefeitura realizará em Manaus unindo esporte e educação.

“Hoje é um dia muito especial para a educação municipal de Manaus. Hoje, nossa cidade está em festa com a presença do ‘Galinho de Quintino’ em um evento lindo que terá a participação dos nossos alunos. Essa Copa finaliza em outubro com mais um superevento, que será a competição dos amigos do prefeito David contra os amigos do Zico. Somos uma gestão que valoriza a educação, o esporte, o meio ambiente, enfim, que valoriza a nossa cidade”, pontuou Dulce.

Torneio

A Copa Zico ocorrerá até o dia 28 de outubro e vai envolver quase 5,7 mil crianças de 8 a 12 anos das escolas da Semed, em oito etapas de competições de futebol, que contará com 32 equipes por etapa, divididos em times masculinos do Sub-09, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, e feminino, nas categorias Sub-09 e Sub-11.

Zico agradeceu bastante a recepção dos alunos e espera encontrar em Manaus um grande talento no futebol. “É um grande prazer estar em Manaus, já vim aqui umas três vezes e sempre fui muito bem recebido, com muito carinho e alegria. Agradeço muito essa parceria com a Prefeitura de Manaus, com a secretaria de Educação. Espero que a ‘Copa Zico’ seja um grande sucesso e que daqui saiam grandes nomes para o futebol nacional, essa ‘garotada’ precisa de oportunidade na vida e isso só acontece por meio da educação e do esporte. Que a Copa seja um sucesso em Manaus”, desejou o craque.

Os jogos acontecerão em campos com dimensões oficiais, que também serão adaptados de acordo com as etapas.

‘Copa Zico’

A “Copa Zico”, idealizada pelo próprio craque do futebol, teve início em 2008 e com um único objetivo: dar oportunidade a novos talentos, mas, principalmente, integrar classes diferentes dos jovens apaixonados por futebol.

Grandes nomes do futebol já passaram pela “Copa Zico”, como Vinícius Júnior, que estreou no Flamengo e hoje é atacante do Real Madrid e o meio-campista Arthur Melo, ambos jogadores da seleção brasileira.

O aluno Juan Lucas Nascimento, de 10 anos, do 5º ano na escola municipal Poeta João Cabral de Melo Neto, nunca viu o Zico jogar, mas é fã do grande craque do Flamengo. “Eu sou flamenguista, sonho em um dia ser um grande jogador, e o Zico é a minha grande inspiração”, disse o jovem.

Parceria

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também participa do evento. Ela será responsável por recolher as garrafas PET, durante a abertura da “Copa Zico”. Mais de 15 mil garrafas devem ser coletadas. A pasta dará o apoio com cem bags, duas carretas e cem trabalhadores dando suporte à coleta seletiva no evento.

Equipes de Educação Ambiental da Semulsp estarão no local para orientar os alunos sobre o descarte correto dos resíduos. Os “Garis da Alegria” farão apresentações com músicas lúdicas de sensibilização ambiental.

Após o recolhimento das garrafas recicláveis, o material será transportado pelas carretas da Semulsp e direcionado às cooperativas e associações que reciclam o material. A ação da Semed, em parceria com a Semulsp, tem o objetivo de fortalecer a cultura de reciclagem e diminuir o fluxo de garrafas direcionadas aos rios, igarapés e aterro sanitário.

A Semulsp atuará antes, durante e após o evento, fazendo a limpeza do local. Os trabalhadores do órgão realizaram serviços de capinação e pintura de meio-fio nas avenidas adjacentes, como Constantino Nery, Lóris Cordovil e Pedro Teixeira.

Assessoria