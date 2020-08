David Almeida convoca convenção em sala virtual com mais 240 pré-candidatos

O ex-governador do Amazonas e ex-deputado David Almeida (Avante) abriu, na noite deste sábado (1º), os testes para a realização da convenção partidária da legenda por meio de plataforma digital, no dia 15 de setembro. Pré-candidato a prefeito de Manaus, David se reuniu com mais 240 pré-candidatos a vereador, simultaneamente, por meio da plataforma Zoom, com transmissão ao vivo por meio do Facebook.

Durante a reunião, David afirmou que o partido caminha para realizar a convenção partidária em Manaus de forma totalmente digital, caso os indicadores de contaminação e óbitos do novo coronavírus (Covid-19) ainda representem riscos à população. Mas ele deixou em aberto a possibilidade de uma convenção híbrida (digital e presencial), caso o quadro da pandemia seja favorável.

“Em razão dos riscos da pandemia, as reuniões presenciais ainda estão muito difíceis de serem realizadas. Por conta disso, a nossa convenção partidária será provavelmente virtual. Certo que aqui em Manaus diminuiram muito os índices de contágio e de mortes da Covid-19. Mas ainda precisamos combater esse vírus. E como nós ainda não temos autorização para grades eventos, a nossa convenção será dessa forma (virtual)”, explicou David.

David reforçou aos pré-candidatos proporcionais que o encontro desta noite de sábado se tratava de uma reunião preparatória para a convenção, que pode ser também um encontro híbrido. “Precisamos nos resguardar com relação às orientações das autoridades de saúde, para não colocarmos em risco a vida de ninguém. Mas, enquanto a pandemia nos afasta, podemos dizer que a tecnologia nos aproxima, e isso nos torna muito fortes”, avaliou o pré-candidato a prefeito.

Ainda no meio digital, David informou que, atendendo a convite do presidente nacional do partido, nas próximas semanas vai participar da 1ª Convenção Nacional Virtual do Avante, onde abrirá painel de debate. Ele convocou todos os pré-candidatos a acompanhar o encontro nacional, em uma data deste mês de agosto que ainda será definida.

