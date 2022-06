David Almeida anuncia primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quarta-feira, 22/6, a antecipação do 13º salário dos servidores públicos municipais. Mais de 33 mil servidores receberão, ainda neste mês de junho, a primeira parcela do décimo terceiro. Somados à folha de pagamento, a prefeitura injetará um montante de aproximadamente R$ 320 milhões na economia local até o final deste mês.

“Essa é a boa notícia do dia. Hoje, anunciamos o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos servidores da Prefeitura de Manaus, já para o mês de junho. No próximo dia 30, estaremos colocando o pagamento do salário normal, junto com o décimo terceiro, algo em torno de R$320 milhões na economia da cidade de Manaus”, disse Almeida em suas redes sociais.

A primeira parcela do 13º será depositada nos mesmos dias do calendário de pagamento dos servidores municipais. O secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, destacou que o adiantamento da primeira parcela do 13º é compromisso do prefeito David Almeida e fruto também do bom trabalho realizado pelas demais secretarias.

“Já estamos rodando a folha, para que no dia 30 possamos efetivar o pagamento. Ano passado, a parcela foi paga em julho, esse ano excepcionalmente, o prefeito antecipou para o mês de junho, reflexo do trabalho de excelência que todas as secretarias vêm realizando”, completou o secretário.

O calendário de pagamento dos servidores está disponível no site da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), no endereço http://semad.manaus.am.gov.br.