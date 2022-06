David Almeida anuncia aplicativo turístico #SouManaus

MANAUS — Como forma de impulsionar o turismo na cidade e apresentar para os visitantes as diferentes opções de lazer de Manaus, o prefeito David Almeida, apresentou, nesta quinta-feira, 9/6, o aplicativo (app) #SouManaus. O lançamento aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasquez, no bairro Flores, zona Centro-Sul.

O app será disponibilizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) nas versões iOS e Android, nas próximas semanas. Para o gestor municipal, o lançamento é um “divisor de águas” do turismo da região.

“Esse aplicativo coloca Manaus em todas as plataformas do mundo, em relação à questão turística e conhecimento sobre a nossa biodiversidade, gastronomia, pontos turísticos e outros fatores. A criação desse aplicativo é um divisor de águas em relação ao turismo da cidade. Essa concepção vai elevar Manaus a um patamar diferenciado, onde estaremos presentes em todas as partes do mundo. Manaus será apresentada da forma que merece, pois, por muito tempo, os gestores não se atentaram para a riqueza presente na nossa cidade e não fizeram disso uma marca”, enfatizou Almeida.

O evento contou com a presença do titular da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), Marcos Apolo Muniz, representando o governador do Amazonas, Wilson Lima, que enfatizou a parceria entre a gestão municipal, e destacou a manutenção dos mais de 50 pontos da cidade que atraem o turismo

“É uma iniciativa muito importante da Prefeitura de Manaus e o governo do Estado estará presente apoiando essa parceria. Já temos uma relação muito próxima com a Manauscult e tenho certeza que essa união irá agregar muito para a nossa capital, em relação a geração de emprego e renda. Essa é uma determinação do governador Wilson Lima e vamos buscar vetores e alternativas, para que possamos ter o reaquecimento da economia do Estado nesse pós-pandemia”, explicou Marcos Apolo.

Para a diretora de Turismo da Manauscult, Oreni Braga, a nova plataforma será uma alternativa para que empresários do setor possam apresentar a cidade para o mundo, possibilitando a expansão do mercado.

“Estamos no espírito turístico de reorganizar, reinventar e reoxigenar esta cidade, na pegada do nosso prefeito que é um visionário, um homem de negócios institucionais, para que a cidade caminhe. O aplicativo é exatamente isso, é uma ferramenta de negócios que os empresários de turismo poderão utilizar para se conectar com pessoas de vários cantos do mundo. Assim, nós vamos ganhar porque vamos conseguir consolidar os indicadores desse mercado e expandir os horizontes da cidade”, explicou Oreni.

‘Maraturistas’

O prefeito de Manaus, David Almeida, também aproveitou o evento para apresentar aos representantes do comércio, rede hoteleira e empresários, o percurso da maratona de Manaus 2022, presente no calendário de comemoração do aniversário da cidade, que será realizada nos dias 23 e 24/10.

O evento é uma das principais apostas da gestão municipal, já que o turismo de maratonas tem crescido pelo mundo, além de ser um forte aliado na melhoria da qualidade de vida e de saúde da população manauense.

“Nós seremos grandes a partir do momento que apresentarmos para a população projetos grandes, e estamos fazendo isso. Vamos trabalhar a saúde por meio do esporte. Queremos que a população saia da sua casa, vença a si mesma e passe a praticar uma modalidade esportiva. Na corrida, você precisa vencer a si próprio. Manaus tem um dos maiores índices de obesidade do Brasil, e queremos trabalhar essa melhoria na qualidade de vida alinhada ao turismo esportivo e assim, vamos girar a economia”, concluiu.