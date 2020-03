Curta-metragem amazonense é selecionado para festival em Santa Catarina

Mais uma boa notícia para a equipe do curta-metragem O Caso Tucumã. O filme que semana passada foi selecionado para o Festival de Cinema Curta Pinhais – 8º FESTCINE, no Paraná, acaba de ser anunciado na seleção oficial do 3º Festival de Cinema de Jaraguá do Sul – SC, que tem previsão para acontecer em maio de 2020.

O filme foi produzido em 2019, na Oficina de Produção Audiovisual (OPA), oferecida gratuitamente pelo Museu Amazônico da UFAM. O projeto é coordenado pelo produtor audiovisual Thiago Morais, que é servidor do Museu e também instrutor das aulas. No “O Caso Tucumã”, outros profissionais da área foram convidados para agregar suas experiencias e colaborar na produção, que apesar de ter sido roteirizado e dirigido pelo cineasta Bruno Pereira, tem na equipe os próprios alunos da OPA, que desempenharam funções importantes no processo de pré-produção e filmagens do curta.

Além de Bruno, os produtores audiovisuais Wander Luiz e Saleyna Borges participaram das aulas e da produção, orientando sobre roteiro e direção de produção.

O CASO TUCUMÃ

O filme conta a história de uma mulher que recorre aos serviços de um detetive para desvendar um crime.

Com elementos amazônicos, a história recebeu da direção de arte uma atenção especial, com objetos que ajudaram a ambientar e contar essa crônica do imaginário amazonense.

Cerca de 25 pessoas participaram da oficina que deu origem ao filme, e todas puderam exercer funções tecnicas nos setores de fotografia, direção de arte, produção, maquiagem, figurino, preparação de elenco e som.

O elenco é composto por Jorge Pimentel, Andreia Omena e o jovem Arthur Mascarenhas.

SOBRE O FESTIVAL

O Festival de Cinema de Jaraguá do Sul é uma realização da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com a curadoria e mentoria do Instituto FESCINE.

377 realizadores de todo o Brasil se inscreveram no festival, que selecionou 143 curtas, para a mostra oficial.

