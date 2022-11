Cursos profissionalizantes qualificam 40 internas do Centro de Detenção Feminino

MANAUS — A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) iniciou, esta semana, mais uma rodada de cursos de qualificação em unidade prisional, que contempla desta vez 40 internas do Centro de Detenção Feminino, localizado no km 8 da BR-174.

O objetivo do novo ciclo de qualificação é abrir oportunidades às Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) no acesso ao ensino profissionalizante.

As aulas estão sendo ministradas no Centro Feminino de Educação e Capacitação (Cefec), que também está localizado na BR 174, e são divididas entre a parte teórica e prática. Os cursos ofertados são de Serigrafia, e Tranças e Penteados.

No total, 40 internas participam dos cursos, resultado da parceria entre Seap e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Curso de Serigrafia

O curso tem carga horária de 60 horas. As internas recebem as técnicas de ampliação e redução de desenhos, estamparia em camisas, canetas e canecas.

O professor do Cetam Elton Leite destacou que o objetivo é capacitar as internas para que ao saírem do sistema penitenciário, possam atuar como microempreendedoras, dando sustento aos seus familiares.

“Esse curso é muito bom, estou aprendendo muitas técnicas boas, estamparia camisetas, sacolas. Já fiz diversos cursos na unidade, horticultura, panificação, confeitaria, artesanato em biscuit e piscicultura”, relatou a PPL, aluna no curso.

Tranças e penteados

O curso tem carga horária de 80 horas. A professora do Cetam, Diene Pereira, enfatiza que a meta da qualificação é dar oportunidade para que as internas possam se qualificar e ter um novo caminho após o cumprimento de suas penas. “Vejo estampado nos olhos delas que elas querem a mudança e elas se dedicam para isso”, destacou a professora.