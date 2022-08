Crocodilo de 3,5 metros mata homem que nadava em lago, no México

MÉXICO — Um homem morreu atacado por um crocodilo de 3,5 metros na quarta-feira na Laguna del Carpintero, na cidade de Tampico, no México. O réptil foi filmado na água com a vítima presa em sua boca. As imagens são fortes.

A vítima é um homem que não teve a identidade revelada. Ele teria entrado na água por volta das 8h, em frente à área onde está localizada a construção de uma roda-gigante. Pouco depois, ele foi atacado pelo réptil.

De acordo com a imprensa mexicana, o serviço de emergência localizou o crocodilo e resgatou o cadáver. O trabalho dos socorristas foi dificultado pelo fato do réptil ter escondido o corpo da vítima na tubulação de esgoto.

O crocodilo, posteriormente, foi levado para as instalações do Corpo de Bombeiros para realizar um raio-x, em busca de um braço da vítima.

Por Extra