Criatura misteriosa persegue homem em barco no sul do país

Nesta terça-feira (25), viralizou nas redes sociais, um vídeo onde um homem em um barco de pequeno porte é perseguido nas águas por uma criatura misteriosa. As imagens são supostamente no Rio Grande do Sul.

Na gravação o pescador se demostra tranquilo diante da situação, registra tudo e posta na web com a seguinte frase “queria me atacar”.

Internautas ficaram assustados com as imagens, uma pessoa chegou a comentar o tamanho do animal. “Que agoniante. E esse bicho tem um olhão arregalado. E não é pequeno, não”, postou.

“Será que as sereias existem e decidiram aparecer em 2022? Tudo é possível”, indagou outro seguidor.

Confira o vídeo: