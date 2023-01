Criança de 2 anos foi atendida 30 vezes em unidades de saúde antes de ser morta no MS

De acordo com o prontuário médico de uma menina de 2 anos que chegou morta a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela havia sido atendida 30 vezes em unidades de saúde da cidade.

A criança foi morta na quinta-feira (26) e levada à UPA pela mãe. A Polícia Civil investiga a suspeita de espancamento e possível estupro por parte do padrasto, que foi preso em flagrante com a mãe da menina. Eles devem responder por homicídio qualificado, por motivo fútil.

De acordo com a equipe médica que atendeu a criança, ela foi morta quatro horas antes de ser levada até a UPA. No corpo dela havia vários hematomas e indícios de violência sexual. O prontuário médico da menina aponta que uma das vezes que ela foi atendida antes de ser morta foi por fraturar a tíbia.

O pai da menina e o companheiro dele tentaram conseguir a guarda da criança, mas a homofobia por parte da mãe da vítima seria um dos impedimentos. A mulher já havia sido presa no ano passado por maus-tratos a animais. E dois boletins de ocorrência chegaram a ser registrados por maus-tratos, devido ao estado em que a menina chegava à casa do pai.