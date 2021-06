Covid-19: Vacinação em Parintins será antecipada para população acima de 22 anos

O governador Wilson Lima antecipou, na manhã deste sábado (26), a imunização contra a Covid-19 para população a partir de 22 anos de idade em Parintins, quarto município a receber o mutirão Vacina Amazonas. Para a ação, o município recebeu o quantitativo de 15 mil doses. Antes, a vacinação era destinada para pessoas a partir de 23 anos.

“Vamos antecipar a vacinação para a população a partir de 22 anos em Parintins, já desde o início do nosso mutirão de vacinação”, disse o governador.

O anúncio da antecipação ocorreu quando o governador concedia entrevista a uma rádio local no município, no início da manhã deste sábado. O horário de vacinação é das 8h às 17h.

Servidores de diversas secretarias estão envolvidos nessa operação realizada pelo Governo do Amazonas e a Prefeitura de Parintins. A meta é vacinar as pessoas em quatro pontos de vacinação: Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, no bairro Francesa; na UBS Waldir Viana, no São Benedito; e na UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, além do drive-thru na Praça da Catedral.

Para receber o imunizante, a população deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Parintins é o quarto município a receber o mutirão Vacina Amazonas. No primeiro, na capital, foram vacinadas 141 mil pessoas. Outro mutirão foi realizado, simultaneamente, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. O quinto mutirão já tem data para ocorrer: durante 24 horas, das 18h da próxima terça-feira às 18h de quarta-feira (29 e 30/06), para imunizar a população a partir de 30 anos de idade na capital.

