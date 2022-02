Escolas da Seduc em Manaus serão postos de vacinação para crianças no sábado (12)

Cinco escolas da rede estadual serão postos de vacinação para crianças de 5 a 11 anos, no sábado (11). A medida é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus para intensificar as ações de vacinação nesta faixa etária contra a Covid-19. Além destas unidades, outros 14 pontos estarão disponíveis.

Por determinação do governador Wilson Lima, a rede estadual de ensino irá disponibilizar os espaços para a mega-ação de vacinação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus).

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto vai transformar em pontos de vacinação as Escolas Estaduais de Tempo Integral (EETIs) Elisa Bessa Freire e Irmã Gabrielle Cogels, nos bairros Jorge Teixeira e Puraquequara, respectivamente.

Além delas, o Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dariana Zuleica Correa Lopes, no bairro Lago Azul; e as Escolas Estaduais Prof. Ruy Alencar, no bairro Cidade Nova, e Julia Bittencourt, no bairro Compensa, serão pontos de vacinação infantil.

Ao todo, são mais de 100 profissionais da educação atuando na campanha de vacinação realizada nas cinco escolas do estado. Para a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, a parceria entre órgãos do estado e do município rendem bons resultados.

“Montamos uma força-tarefa e nosso objetivo é alcançar o maior número de crianças vacinadas, pois entendemos que a vacinação é a principal medida para garantir um retorno presencial com maior segurança, e estamos focados nesta busca ativa, conforme a orientação do governador Wilson Lima”, disse a secretária.

Transporte

Para facilitar o acesso das crianças aos locais de vacinação, a Secretaria de Educação vai colocar o transporte escolar à disposição da mega-ação de vacinação. A secretária executiva adjunta da capital, Arlete Mendonça, enfatizou que o Governo do Amazonas vai apoiar a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com o trabalho de sensibilização dos pais.

“A parceria será muito bem alinhada no sentido de dispor não somente de logística, mas também de espaço e profissionais que estarão envolvidos nesse dia para que a demanda seja atendida da melhor forma possível. E nosso apelo é para que levem seus filhos para vacinar”, afirma Arlete Mendonça.

Postos de atendimento

Além das escolas estaduais, ainda no sábado, o atendimento do público infantil será ampliado com escolas da Semed-Manaus. São eles: Escola Municipal (EM) Antonina Borges de Sá, EM Frei Mário Monacelli de Grello, EM São Benedito, EM Manoel Ferraz, EM Eng. João Alberto Menezes Braga.

Neste dia estarão abertos ainda os cinco pontos estratégicos da Semsa, no Studio 5, Parque Cidade da Criança, Clube do Trabalhador do Sesi, Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou e shopping Manaus Via Norte.

░░░ Ascom ░░░