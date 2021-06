Covid-19: Seis estados estão acima da média nacional de vacinação

A campanha de imunização contra o novo coronavírus no Brasil ultrapassou cinco meses. Nesta quinta-feira, 24, o país alcançou 32,6% da população vacinada com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19. Os estados de Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina estão acima dessa média. As informações são da VEJA.

Na dianteira está o Mato Grosso do Sul, com 39,1% de vacinados. Logo em seguida, vem o Rio Grande do Sul, com 38,%. São Paulo está em terceiro lugar, com 37,3%, seguido do Espírito Santo (35,9%), Paraná (35,3%) e Santa Catarina (34,1%). No outro oposto, bem abaixo da média de vacinação do país estão cinco estados do norte – Amapá (20,8%), Roraima (23%), Rondônia (24,1%), Tocantins (24,8%) e Acre (26%) – e Mato Grosso (24,9%).

Em relação à segunda dose, 11,9% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo. Novamente, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul superaram essa média e estão empatados com 15,5% da população totalmente imunizada. Em seguida está São Paulo, com 13,2% dos habitantes com duas doses da vacina e o Amazonas, com 12,8%.

Nesta semana, o Brasil recebeu 1,8 milhão de doses da vacina dose única da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Para sexta-feira, 24, estão previstas mais 3 milhões de doses deste imunizante, que foram doados pelos Estados Unidos. Com a chegada do novo lote, 4,8 milhões de brasileiros poderão ficar completamente imunizados em breve.

