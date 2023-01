Corpo de Bombeiros fiscaliza bares e restaurantes durante ‘Operação Ambiente Seguro’

MANAUS — O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, na noite de sexta-feira (27/01), vistorias educativas e preventivas em bares, restaurantes e casas de shows em Manaus. A ação, de caráter preventivo, chamada de “Operação Ambiente Seguro”, busca certificar o cumprimento das exigências das medidas de segurança contra incêndio.

O objetivo da operação é verificar itens como o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), as saídas de emergências, a sinalização, iluminação de emergência, extintores, instalações elétricas, além das condições gerais de funcionamento dos sistemas de proteção.

Foram visitados 22 lugares e, em 17 estabelecimentos, foram encontradas irregularidades como falta de licenciamento no Corpo de Bombeiros no que diz respeito a segurança contra incêndio e pânico, extintores descarregados sem condições de uso e falta de sinalização de rotas de fuga em saídas de emergência. Apenas três edificações estavam dentro dos padrões exigidos, e outras duas fechadas.

Notificados

Os lugares que estiverem em situação irregular serão notificados e terão prazo de 15 dias para se adequarem às normas que visam proteger a vida dos ocupantes de edificações, instalações e locais de riscos, em caso de incêndios, explosões e pânico.

As fiscalizações devem continuar neste sábado (28/01), de forma rotineira e planejada. A população também pode e deve continuar ajudando através de denúncia pelo telefone de emergência 193.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Orleiso Ximenes Muniz, a ação é para sensibilizar o empresário a regularizar o seu empreendimento.

“Estamos fazendo abordagens de todas as edificações para sensibilizar o empresário de que ele precisa estar com o seu estabelecimento regularizado. Portanto, contamos com a colaboração de todos, para aumentarmos a segurança contra incêndios na cidade de Manaus.”