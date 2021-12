Copa do Brasil: Atlético-MG goleia o Athletico-PR em jogo de ida da final

O Atlético-MG conquistou uma grande vantagem no jogo de ida da final da Copa do Brasil, disputado neste domingo (12), contra o Athletico-PR, no Mineirão. Sem qualquer sofrimento, o Galo fez 4 a 0, vai bastante tranquilo para o jogo de volta, e exigirá uma missão quase impossível do Furacão.

Hulk abriu o placar no início da partida, de pênalti. Keno fez o segundo, em chute de fora da área e Vargas marcou dois, que sacramentaram a vitória.

Como de costume, o Atlético-MG começou com muita intensidade e amassou o adversário no próprio campo.

O time ocupou o campo do Furacão e ainda apostou em bolas longas para os homens de frente. Por sua vez, o Athletico mostrou muito nervosismos e chegou a errar passes simples na saída de bola, na própria área. Essa postura se repetiria em praticamente toda a partida.

A estratégia funcionou e o Furacão teve muitas dificuldades para manter a bola, que ficou 70% com o Galo nos primeiros minutos.

Aos 8′, o Galo quase abriu o placar. Após falha de saída de bola do goleiro Santos, Diego Costa passou para Hulk, que cabeceou sem força para o gol aberto e permitiu o corte de Thiago Heleno.

A intensidade da partida também se traduziu em cartões amarelos: os dois zagueiros do Furacão ficaram pendurados antes da primeira metade do primeiro tempo. O jogo dava todos os sinais que seria brigado.

Aos 12′, Diego Costa saiu, após pedir substituição. No lugar dele, entrou Vargas, que se consagraria na partida.

Aos 20′, o árbitro marca pênalti para o Atlético, após cruzamento de Zaracho tocar no braço de Léo Cittadini.

Os jogadores do time paranaense não aceitaram bem a marcação e pressionaram o árbitro, que demorou cerca de dois minutos para autorizar a cobrança — e ainda deu cartão amarelo para Hulk, por empurrar Nikão três vezes enquanto tentava colocar a bola na marca fatal.

O próprio Hulk cobrou forte no canto direito e abriu o placar no Mineirão.

O 1 a 0 não mudou a postura dos dois times. O Galo continuou dominando a partida, enquanto o Furacão buscava alguma brecha ou jogada de velocidade, mas sem assustar.

O time mineiro ampliou não muito tempo depois. O Galo trocou passes tranquilamente e a bola sobru para Keno, que chutou forte e rasteiro, no canto esquerdo de Santos. 2 a 0 sem muito esforço para o Atlético-MG.

A melhor chance do Athlético no primeiro tempo foi uma cobrança de falta de Terans, no ângulo, mas bem defendida por Everson.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 49′, Erick cabeceou sozinho um escanteio do Furacão, mas não conseguiu pegar em cheio para diminuir o placar.

Segundo tempo praticamente igual

O segundo tempo começou menos intenso, mas com o mesmo roteiro. O Galo propunha mais o jogo, mas agora se fechava para tentar ampliar o placar nos contra-ataques. Mesmo com mais campo para jogar, o Furacão não conseguia oferecer perigo ou dominar o meio-campo.

A estratégia do técnico Cuca deu certo, com jogadas rápidas pela esquerda, que quase sempre pegavam a defesa adversária desprevenida. A aceleração ainda rendeu mais um cartão amarelo para a zaga do Furacão.

Aos 10′, o Atlético-MG mais uma vez colocou a bola na rede. O zagueiro Thiago Heleno errou na saída de bola, Hulk fez a parede, dominou e conseguiu chutar cruzado, Santos espalmou mal e a bola sobrou limpa para Vargas só empurrar.

O jogo continuou no mesmo ritmo e foi até natural quando a goleada se formou de vez, aos 24′. Jair tocou para Hulk, que tabelou com Nacho e passou para Vargas chutar e marcar o segundo dele na partida.

A toricda mineira começou a gritar “É campeão!” assim que o placar se tornou goleada. Por sua vez, os torcedores do Furacão começaram a sair do Mineirão minutos antes do fim do confronto.

Os times voltam a campo na quarta-feira (15), na Arena da Baixada, para dar ares finais ao confronto.

As informações são do R7.