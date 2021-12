Convocação para trabalhar a semana inteira gera confusão entre deputados

Mal acostumados com a mamata de trabalhar, na prática, apenas dois dias por semana, deputados federais reagiram de forma no mínimo curiosa à idéia de um “esforço concentrado” para votar as mudanças aprovadas no Senado na PEC dos Precatórios, além dos vetos presidenciais e Orçamento.

O anúncio do presidente Arthur Lira gerou confusão mental nos parlamentares, que pareciam não entender que trabalhariam de segunda à sexta semana que vem, antes do recesso. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

Ao contrário do contribuinte, que trabalha de segunda a sexta para pagar as contas, deputados farão o “esforço” e só voltam em fevereiro.

Ao saber das sessões do Congresso hoje e segunda (13), a deputada, Talíria Petrone (Psol-RJ) disse que “tá todo mundo meio cansado, já”.

Na gestão Rodrigo Maia, sessões deliberativas eram apenas terças e quartas. Na quinta, batiam o ponto 6h e vazavam para o aeroporto.

Veja no vídeo abaixo a dificuldade do presidente da Câmara, Arthur Lira, de fazer-se entender pelos deputados, quando comunicou trabalho normal de segunda a sexta, e por apenas uma semana:

fonte: Coluna Cláudio Humberto