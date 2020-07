Conselheiros de saúde elegem nova diretoria executiva do CMS/Manaus

O Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus) promoveu nesta sexta-feira, 3/7, eleição para a nova Diretoria Executiva na gestão 2020-2021. A eleição aconteceu em Assembleia Extraordinária, no auditório do Complexo de Saúde Oeste, no bairro da Paz, com a presença de conselheiros municipais representantes dos segmentos de usuários, gestores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o cargo de presidente do CMS, foi eleita a conselheira Maria Rita Teixeira dos Santos, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, que destacou a importância de a nova diretoria continuar as ações que o CMS tem desenvolvido nos últimos anos.

“O desafio é grande e vai ser um aprendizado na presidência do CMS, mas o importante é manter o que já se conseguiu no Conselho, porque foi muito difícil chegar até onde estamos agora”, afirmou Maria Rita, lembrando que um dos desafios da nova diretoria vai ser a realização de um novo processo eleitoral para conselheiros municipais de saúde no próximo ano.

Além do cargo de presidente, houve a eleição para vice-presidente, com a eleição do conselheiro Jason Marinho, representante dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, no segmento de usuários do SUS; o cargo de primeira-secretária foi assumido pela assistente social Ângela Nascimento, diretora do Departamento de Atenção Primária (DAP), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), representando o segmento de gestores; e para o cargo de segundo secretário houve a eleição do conselheiro Nilton dos Santos, representante de moradores da comunidade do Mundo Novo, no segmento de usuários do SUS.

Balanço

Após dois mandatos como presidente do CMS, conselheiro Jorge Carneiro, fiscal de saúde do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus/Semsa), apresentou um balanço das ações desenvolvidas, destacando realizações como dois processos eleitorais complementares para conselheiros municipais saúde; a realização da VIII Conferência Municipal de Saúde e das Pré-conferências distritais; a participação efetiva do CMS nas conferências estadual e nacional de saúde; colaboração na realização das conferências municipais de outros municípios do Amazonas; duas Semanas de Controle Social (2018 e 2019); a primeira Assembleia do CMS na área rural; a ampliação da estrutura física do CMS e aquisição de novos equipamentos de informática e mobiliário; além do processo eleitoral para recomposição e ampliação dos Conselhos Locais de Saúde (CLSs), representando 65 unidades de saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural de Manaus.

“Ainda este ano foi possível realizar o processo eleitoral para 65 CLSs, com a eleição de 544 conselheiros locais de saúde. Foram dois anos de muito aprendizado enquanto servidor da saúde e defensor do SUS, e acredito que conseguimos muitos avanços, cumprindo a nossa missão na Diretoria Executiva, sempre valorizando a relação do CMS com a sociedade e com a gestão da saúde de Manaus. Agora é importante ter essa renovação, dando oportunidade para que outros conselheiros possam passar por essa experiência e entender a importância do trabalho da Diretoria Executiva”, declarou Jorge Carneiro.

Também encerraram o mandato na Diretoria Executiva do CMS: o conselheiro Élson Melo, que deixou o cargo de vice-presidente; a conselheira Ângela Loureiro, que ocupava o cargo de primeira-secretária; e o conselheiro Herculano Moura, que encerrou o mandato no cargo de segundo-secretário.

Comentarios