Conmebol define datas e horários dos jogos das oitavas da Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (6) as datas, horários e locais dos confrontos de ida e volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Os clubes brasileiros jogarão às terças, quartas e quintas-feiras, no período de 1º a 9 de agosto. Somente a partida de ida entre Argentinos Juniors e Fluminense segue com cidade e estádio indefinidos.

📌🏆 Tabela definida! As datas e horários das Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores 2023. pic.twitter.com/3Ui8eqTYlI — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 6, 2023

De acordo com autoridade argentina que fiscaliza a capacidade dos estádios, o certificado do Estádio Diego Armando Maradona – de propriedade o Argentinos Juniores – é inferior ao mínimo de 20 mil lugares exigidos pela Conmebol para a realização das oitavas de final da competição continental.

⭐️🏆 É o caminho rumo à @GloriaEterna! Os jogos das Oitavas de Final e os cruzamentos da CONMEBOL #Libertadores 2023 estão definidos. pic.twitter.com/55jz99otOn — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) July 5, 2023

Na quarta-feira a Conmebol entidade realizou o sorteio das partidas e também o chaveamento até o final da competição. O time que avançar às quartas de final embolsará US$ 1,7 milhão – o equivalente a R$ 8,9 milhões. A final da Copa Libertadores deste não será no Maracanã, no dia 4 de novembro (sábado). O vencedor receberá premiação de US$ 18 milhões (R$ 94, 5 milhões).