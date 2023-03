Conheça 7 sinais que alguém está bisbilhotando suas conversas do WhatsApp

Quem nunca questionou se alguém poderia estar bisbilhotando suas conversas privadas no WhatsApp. Apesar da dúvida, esse questionamento pode ser respondido com muito mais facilidade do que você imagina.

Especialistas uniram sete maneiras pelas quais você pode tentar descobrir se suas conversas foram bisbilhotadas, já que os smartphones modernos permitem o controle de muitos movimentos no dispositivo.

1. Tempo de Uso

Uma das configurações posssíveis no celular é ter acesso ao tempo de uso da tela. Além de analisar o tempo no geral, é possível ver em qual aplicativo foi usado e por quanto tempo.

Dessa maneira é possível perceber caso alguém tenha bisbilhotado qualquer aplicativo. Por exemplo, se o WhatsApp tiver sido usado uma hora atrás, enquanto você ainda estava dormindo.

2. Alto uso de dados

Caso você receba notificações de uso de dados mais cedo do que o normal no mês, isso pode ser um indício do uso sem o seu conhecimento. Se esse tipo de aviso sobre seu limite de dados aparecer, e você não reconhecer o uso, alguém pode estar realizando uma espionagem bastante séria.

3. Verifique o histórico de navegação

Se o seu bisbilhoteiro for descuidado, é possível analisar o histórico de internet, que apesar de ser fácil de limpar, pode ser esquecido. A partir do histórico de navegação do celular, talvez até seja possível descobrir o responsável pela espionagem.

4. Mensagens lidas

Outra maneira óbvia que revela que alguém está mexendo no seu telefone são mensagens exibidas como lidas, mas que você mesmo não clicou nelas.

O WhatsApp é um dos aplicaticos que mostram de forma clara quando uma mensagem foi lida. Esta é uma forma infalível de capturar espiões, já que para examinar mensagens é necessário abrir algumas ainda não lidas, e não há uma forma de desler alguma delas.

5. Recebendo mensagens estranhas

É possível que um espião tenha uma conversa inteira usando o dispositivo e depois a exclua, deixando você sem saber.

Mas caso você receba mensagens de texto estranhas ou ofensivas, podem ser respostas para essas conversas excluídas e mais provas de jogo sujo.

6. Verifique carrossel de aplicativos

Outra alternativa é verificar o carrossel de aplicativos, que provavelmente será esquecido por um bisbilhoteiro habilidoso, que se lembraria de excluir o histórico da internet ou qualquer bate-papo que tenha tido.

Em um iPhone, você pode acessar o recurso deslizando de baixo para cima, e segurando o dedo no centro da tela.

Dessa forma, o carrossel mostrará quais aplicativos foram usados ​​recentemente e em qual ordem. Para que isso seja eficaz, é importante que você saiba qual aplicativo usou na última vez que você o desligou.

7. Deterioração da vida útil da bateria

Caso a desconfiança seja muito grande, você também pode ficar de olho na duração da bateria. Essa é uma maneira bem direta de verificar caso alguém esteja utilizando o seu celular.

Uma bateria esgotando rapidamente sem que você use o dispositivo pode ser um sinal. Apesar disso, não é uma prova conclusiva, já que pode significar apenas um desgaste da bateria.