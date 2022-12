Congresso dos EUA apresenta projeto para banir TikTok no país

Nesta terça-feira (13), um senador republicano, Marco Rubio, anunciou o projeto bipartidário para banir o TikTok nos Estados Unidos. Em comunicado, o gabinete do senador afirma que a legislação impediria todas as transações de qualquer empresa de mídia da China, Rússia ou sob influência dos países.

A ação coletiva entre partidos aumenta a pressão sobre a Bytedance, empresa-mãe da plataforma de vídeos, em meio a suspeitas de que o aplicativo possa ser usado para espionar ou censurar usuários norte-americanos. Em setembro do ano passado, Donald Trump anunciou que iria banir o aplicativo nos EUA, visto que a plataforma poderia ser utilizada pela inteligência chinesa. No entanto, a decisão não seguiu e o ex-presidente perdeu uma série de batalhas judiciais sobre o tema.

Na segunda-feira (12), os estados de Alabama e Utah se uniram a outros estados para proibir o uso do TikTok em dispositivos móveis que pertencem ao governo estadual. Um Projeto de Lei Complementar apresentado na Câmara dos Deputados dos EUA é patrocinado pelo congressista republicano, Mike Gallagher, e pelo democrata, Raja Krishnamoorthi.

FBI diz que o TikTok levanta preocupação de segurança nacional

No mês passado, o diretor do FBI, Chris Wray, disse em uma audiência que as operações do TikTok nos EUA levantam preocupações de segurança nacional. O diretor sinalizou o risco de que o governo chinês esteja aproveitando o aplicativo para influenciar usuários ou controlar seus dispositivos.

Em resposta à agência Reuters, um porta-voz do TikTok disse que vê o movimento do governo norte-americano com preocupação:

“É preocupante que, em vez de encorajar o governo a concluir sua revisão de segurança nacional do TikTok, alguns membros do Congresso tenham decidido promover, de forma política, a proibição, que não fará nada para reforçar a segurança nacional dos EUA”, disse um porta-voz do TikTok.

