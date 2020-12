Confira o calendário da reta final do pagamento do auxílio emergencial

A pouco mais de um mês do fim do cronograma do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal segue o calendário de pagamentos para as duas últimas semanas. Os novos depósitos são referentes ao ciclo 6. Nesta segunda-feira, a instituição financeira liberou o benefício para 4,2 milhões de brasileiros nascidos em setembro. Os beneficiários recebem R$ 1,5 bilhão em suas contas poupança digital.

Na quarta-feira, o pagamento será liberado para os nascidos no mês de outubro. Serão 3,3 milhões de brasileiros que vão receber o dinheiro na conta. Já na semana que vem, no dia 28, os mais de 3,2 milhões nascidos em novembro receberão o benefício. Já na terça-feira que vem, dia 29, será a vez dos aniversariantes de dezembro, que contemplam mais de 3,2 milhões de pessoas.

No caso do pagamento em espécie, os aniversariantes de setembro só vão estar aptos a sacar no dia 20 de janeiro. Já os de outubro, novembro e dezembro, respectivamente, nos dias 22, 25 e 27 do próximo mês. Há, ainda, os nascidos entre março e agosto que só podem sacar em janeiro. Confira abaixo as datas:

Nascidos em março – dia 04/01

– dia 04/01 Nascidos em abril – dia 06/01

– dia 06/01 Nascidos em maio – dia 11/01

– dia 11/01 Nascidos em junho – dia 13/01

– dia 13/01 Nascidos em julho – dia 15/01

– dia 15/01 Nascidos em agosto – dia 18/01

Os últimos pagamentos do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família – no valor de R$ 300 – também terminam nesta semana. Nesta segunda-feira, as pessoas com o Número de Identificação Social (NIS) de final 8 retiram o dinheiro. Já nesta terça-feira, os de final 9. Por fim, os de final 0 poderão retirar na quarta-feira.

Novo lote

Cerca de 1,2 milhão de beneficiários do auxílio emergencial que têm direito apenas à parcela de dezembro do auxílio emergencial extensão também recebem os R$ 300 ou R$ 600 a partir desta segunda-feira. São pessoas que receberam a primeira remessa do auxílio em julho. A medida faz parte da Portaria 558, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 11 de dezembro. A Caixa fará os créditos para esse público da seguinte forma: 900 mil beneficiários nascidos de janeiro a setembro vão receber no dia 21/12, 100 mil beneficiários nascidos em outubro, no dia 23/12, 100 mil beneficiários nascidos em novembro, no dia 28/12 e 100 mil beneficiários nascidos em dezembro, no dia 29/12. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, o crédito estará liberado no dia 21 para movimentações de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem e também para transferência e saque em espécie. Já para os nascidos de março a dezembro, a data para saque e transferência segue o calendário de saque apresentado na imagem acima.

